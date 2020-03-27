 

Украинский вирусолог Наталья Кожан рассказала, что одноразовой маской можно пользоваться повторно

27.03.2020, 20:09, Разное

На фоне продолжающей распространяться в мире пандемии коронавируса COVID-19 многие врачи, эксперты и учёные рассказывают о правилах и методах профилактики, помогающих снизить риск заражения. Одной из основных рекомендаций является ношение одноразовой медицинской маски, которой, как пояснила украинский вирусолог Наталья Кожан, можно пользоваться повторно.
По словам специалиста, маску не обязательно надевать на улице, если не наблюдается массового скопления людей, а вот в толпе и в любом общественном месте её носить обязательно. Данное средство предотвращает попадание около 80% возбудителей инфекции, но в дополнение к нему стоит обезопасить руки и слизистые, то есть, носить очки и надевать одноразовые перчатки. Это правило вирусолог рекомендует соблюдать при походе в аптеку, супермаркет и другие места.

Наталья Кожан говорит, что одноразовая маска и перчатки могут использоваться ещё неоднократно, но важно после снятия первую складывать в два раза, заворачивая наружной стороной внутрь, а затем прятать в пакет. Перчатки вирусолог советует мыть, можно просто под проточной водой, либо же обрабатывать антисептиком. После проведения описанных процедур средства защиты желательно убрать из жилого помещения, к примеру, на балкон, информирует интернет-портал «Українські новини».



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