В Москве скончался четвёртый пациент с коронавирусом

27.03.2020, 20:09, Разное

В российской столице зафиксирована уже четвёртая смерть пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Об этом информирует 360tv.ru со ссылкой на сотрудников оперативного штаба.

Возраст и пол скончавшегося пациента пока не уточняются. Также не разглашаются особенности протекания его заболевания и место, где человек мог подхватить коронавирусную инфекцию.

К слову, по данным сотрудников Всемирной организации здравоохранения, за всё время распространения по планете COVID-19 выздоровели после заболевания более чем 100 000 человек.