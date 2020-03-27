Оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом
27.03.2020, 20:08, Новости дня
Российская оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом, сообщил ее муж, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
«Уже сейчас у Светланы двустороннее воспаление легких», – сообщил он «Интерфаксу».
Севастьянов рассказал, что к ним направил письмо поддержки папа Римский Франциск, который ранее высоко отзывался о таланте певицы.
По словам супруга оперной дивы, она заболела после похода в храм, где общалась с другими прихожанами, один из которых оказался болен коронавирусом. «Я хотел бы призвать всех остаться в эти дни дома и молиться в кругу семьи», – призвал Севастьянов.
Напомним, во вторник в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.
Также в больницу с подозрением на коронавирус попал певец Игорь Николаев.
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