Оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом

27.03.2020, 20:08, Новости дня

Российская оперная певица Светлана Касьян госпитализирована с коронавирусом, сообщил ее муж, глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Уже сейчас у Светланы двустороннее воспаление легких», – сообщил он «Интерфаксу».

Севастьянов рассказал, что к ним направил письмо поддержки папа Римский Франциск, который ранее высоко отзывался о таланте певицы.

По словам супруга оперной дивы, она заболела после похода в храм, где общалась с другими прихожанами, один из которых оказался болен коронавирусом. «Я хотел бы призвать всех остаться в эти дни дома и молиться в кругу семьи», – призвал Севастьянов.

Напомним, во вторник в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину, позднее артиста перевели в реанимацию. Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой.

Также в больницу с подозрением на коронавирус попал певец Игорь Николаев.

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