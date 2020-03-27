Число заразившихся коронавирусом в Турции за сутки выросло более чем на 2 тыс. человек

27.03.2020, 19:53, Новости дня

В Турции за сутки количество заразившихся коронавирусом возросло более чем на 2 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

«За последние 24 часа зарегистрировано 2 тыс. 69 новых случаев (заражения коронавирусом, – прим. ВЗГЛЯД). Умерли 17 больных. Теперь общее число умерших достигло 92, а больных – 5 тыс. 698», – приводит ТАСС слова министра.

В Италии число погибших от коронавируса за сутки побило новый рекорд, скончались 969 человек.

При этом во всем мире выздоровели от COVID-19 более 100 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.