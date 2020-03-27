 

Xiaomi выпустила на рынок транспортные средства A1 и A1 Pro

27.03.2020, 19:53, Разное

Компания Xiaomi представила на рынке устройства A1 и A1 Pro. Речь идет о транспортных средствах, позволяющих с комфортом передвигаться по городским улицам.

Китайский бренд, помимо смартфонов и прочей электроники, активно трудится над разработкой транспорта, такого как самокаты, мопеды. Новые устройства Xiaomi, получившие названия A1 и A1 Pro, выглядят довольно просто, однако способны обеспечить пользователю комфортное передвижение по улицам города, доставляя на работу или в супермаркет.

Транспортное средство подойдет для теплого сезона и даст возможность сэкономить на такси или на автомобильном топливе. Работают A1 и A1 Pro на электричестве.



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