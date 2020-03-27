Мнение: Объективность границ

27.03.2020, 19:47, Разное

Вот чего до сих пор многие про границы не понимают.

Границы – вещь объективная.

Никакие “субъективные взгляды” на ситуацию не имеют значения.

Если мы говорим о расстановке сил в поле, вы получаете преимущество, если действуете в границах, которые объективны.

И если ваш партнер в большой короне, увитой зеленым виноградом, не считает, что вы правы, это не имеет никакого значения.

Вы все равно получаете преимущество в поле, ваша фигура растет и растет территория влияния.

Те, кто считают, что на реальные границы влияет субъективное ощущение, свое или партнера, так ничего и не поняли про поле.

Субъективная значимость – это не субъективное ощущение. Это объективная значимость для конкретного субъекта.

СЗ объективна, просто это значимость не для всех, а для конкретного человека. А вот его субъективные ощущения могут быть искажены короной и зеленым виноградом. Ему может казаться, что вы для него не так значимы, но он все равно будет тянуться к вам в соответствии с вашей значимостью и влияние ваше будет пропорционально вашей значимости для него, даже если он ее плохо осознает. Ваша позиция в поле не зависит от его субъективных ощущений под короной, а зависит только от вашей реальной значимости для него. СЗ – это величина вашей фигуры в его поле и позиция вашей фигуры. Человек может скрывать это сам от себя, если у него плохая рефлексия, но вы все равно будете иметь власть в соответствии с реальным положением в поле.

Ваша СЗ объективна, ваша территория объективна, ваше красное поле объективно, и если вы ведете себя в границах, а это бывает когда вы видите ситуацию объективно, без короны, ваша СЗ растет.

Хорошие границы – это как раз такие личные границы, которые позволяют четко видеть и чувствовать объективные границы.

Если нарисовать восприятие поля для человека в короне и ЗВ, окажется, что его реальные границы заканчиваются здесь, а его личные границы куда шире, он ощущает свои права далеко за объективными границами. Он поэтому все время косячит и сливается, что не видит объективных границ. И мы говорим, что у него плохие границы.

А человек с хорошими границами видит реальные границы в ситуации. Его компас настроен точно, его часы идут правильно.

Личные границы и объективные границы соотносятся примерно так же как ваши личные наручные часы и мировые часы в вашей стране. Если ваши наручные часы показывают полпервого, а на самом деле уже пять, вы будете везде опаздывать на четыре с половиной часа. Вас никто не будет ждать, вы завалите все свои дела, и рабочие, и личные. И вы можете хоть лопнуть, доказывая, что действуете в соответствием с часами, ваши часы отстают и очень сильно. Беда, если вы не поймете, что не у всех людей “свое время”, что есть объективное время, поэтому свои часы нужно настроить в соответствии с ним.

Люди с плоховатыми границами ошибаются на полчаса или даже пятнадцать минут, это тоже не так мало, если речь о свидании с девушкой или очень важных переговорах или о билетах в театр, на самолет. Лучше иметь точные часы, как лучше иметь точный компас, если вы заблудились в тайге.

То есть границы в поле совершенно объективны, а ваши личные границы могут быть хорошими и совпадать с объективными, или ваши границы могут быть плохими и не совпадать с объективными.

Из писем в рубрику вы хорошо знаете, что бывает, когда человек в упор не видит границ, то есть когда его границы плохие и не совпадают с объективными. Он пытается действовать, исходя из собственного понимания своих прав и своих возможностей, и ведет себя как клоун или даже безумец.

Вот женщина-Штурман считает, что ее право – приезжать к мужчине через день и ожидать от него ласку. Она действует исходя из убеждения, что они – жених с невестой, у них – любовь, и мужчина обожает с ней секс и очень заинтересован в ее бытовой помощи. То есть в короне эта женщина видит себя благодетельницей. Она приезжает к мужчине в гости, готовит ему суп и ложится с ним на диван, ожидая его любви, но неожиданно получает от этого мужчины хамство. Он кричит, что она должна помыть плиту, которую извозила во время готовки. Женщина оскорблена и подавлена. В ее картине поля мужчина грубо нарушил ее границы, вместо благодарности за суп, и радости от ее ласки, он орет на нее. Она исходит из того, что суп – для него, секс – для нее, но мужчина давным давно не хочет с ней секса и воспринимает ее приезды как свою повинность, а продукты на суп он покупает сам и она угощается своим супом наравне с ним, поэтому за суп он ей вообще ничего не должен. Под короной ей кажется, что приготовление ею супа – это большое благо, секс от нее – это большой вклад, а на самом деле она давно в черном поле, приезжает, чтобы мучить парня, вызывать в нем досаду, а потом чувство вины. В субъективной картине женщины она полностью права, а парень – сумасшедший садист, который зачем-то обижает любимую женщину, вредя ей и себе, вероятно псих, который ни с того ни с сего разрушает предстояющую свадьбу, о которой сам же мечтал, отношения, которые считает очень важными для себя (сам ведь признался под пытками).

Когда субъективные ваши границы не совпадают с объективными, партнеры всегда выглядят безумцами и извращенцами.

А когда у вас хорошие границы, то есть совпадают с объективными границами, вы очень хорошо видите, что происходит. И у вас не случается никаких “вдруг”. Вы никогда не будете доить и щипцевать партнера, думая, что все взаимно, вы никогда не попадаете в такую позорную историю из-за своей слепоты.

Или вот другой автор, мужчина-Штурман. У этого тоже границы такие плохие, что он совершенно не видит реальных границ, не видит, что происходит, он считает своим правом то, что его правом не является. Например, он дает женщине деньги, считая, что у них любовь и это – его невеста, почти жена. Он считает опеку своей обязанностью, а своим правом – получить ее любовь. Чужой женщине он не стал бы дарить деньги, тем более такие большие суммы, и в долг без расписки не дал бы, да и с распиской вряд ли. Но ему не кажется, что эта женщина ему чужая. Он считает ее своей, близкой, “знакомой до мелочей”. Его не смущает, что она не дает ему даже дотронуться до себя, точнее смущает, но он объясняет этот факт через корону. Сначала он считает, что она травмирована разводом, потом, что у нее редкая психическая болезнь, а потом, что у нее другая ориентация. Про ориентацию он придумывает в самом конце, а до этого ждет секса и даже свадьбы, несмотря на то, что его не подпускают ближе метра. То есть в картине этого мужчины женщина была его невестой, у них была близость, поэтому он не скупился на материальные вклады, а когда его бросили, остался в недоумении, почему это с ним произошло.

Объективно же эта ситуация выглядела совершенно не так. Значимость мужчины была нулевой, а с сексуальной точки зрения даже отрицательной. Женщина это не скрывала, но от подарков и финансовой помощи не отказывалась. Вряд ли она врала и обещала ему что-то конкретное, в этом случае она выходила бы из границ в серое поле, но он все равно был бы в черном. Но в письме этого нет, она не давала никаких обещаний, кроме абстрактного “поживем – увидим”. И то, что он на этих условиях вкладывался материально и планировал близость – его ответственность. И его слив под короной.

Мы можем разбирать ситуации в рубрике объективно, стоя над полем, и поэтому можем видеть, как делится территория, как растет СЗ. Как один постепенно получает территории и прав все больше, а второй все меньше. Или оба увеличивают территорию. Или оба теряют. В полевой картине могут быть все три ситуации, это не как в настольной игре – один выиграл, значит второй проиграл. В поле могут быть два проигравших и два выигравших, потому что СЗ может падать у двоих и может у двоих расти. А может у одного расти, у другого падать, и это называется – растущий дисбаланс. В дисбалансе растущем плюс получает энергию, но далеко не всегда может ее использовать. А в динамическом балансе оба получают энергию. В дефолте оба теряют. Получение энергии зависит не от того, плюс вы или минус, а от того, минус ли ваш партнер. Если партнер минус, ваша фигура растет не только у него в поле, растет ваша любовная ОЗ, то есть фигура в социальном поле.

Не понимая этих вещей, люди бесконечно разбирают и разбирают ситуации, так и сяк, думая, что есть “много взглядов”, не понимая, что объективная картина ситуации всегда одна.

Эта картина однозначна.

Поэтому когда вы публикуете под замком пост и начинаете собирать мнения, вы занимаетесь ерундой.

Объективное решение ситуации одно, и если ваши друзья его видят, они будут формулировать примерно одно и то же.

Но если все друзья видят, почему не видите вы?

А чаще всего кто-то из друзей видит, а кто-то нет, или никто не видит, и вы получаете кучу разных мнений, из которых можете выбрать то, которое лучше кормит вашу корону. И конечно вы выберет именно его, ведь все мнения разные и можно выбрать любое. Или вы можете решить, что решения у ситуации нет, раз столько разных мнений у умных людей. Но вы либо очень путано сформулировали проблему из-за своей короны и зеленого винограда, запутав всех и нарисовав противоречивые условия, либо описали только часть картины и люди пытаются достраивать остальное согласно своим проекциям. Кроме того, у большинства ваших друзей тоже короны и не очень хорошие границы, поэтому вы и получаете десяток таких разных мнений.

А в реальности в любой ситуации очень четкое деление границ. Вот здесь вы выходите из границ, вот здесь загребаете себе лишнее, а здесь сливаете лишнее из-за того же нарушения границ. Стоит вернуться в границы, ситуация начнет развиваться в вашу пользу. Не сразу, если вы многое успели разрушить. Вам просто не удастся сразу вернуться в границы, если вы далеко в черном поле. Но когда вы вернетесь в границы и будете действовать в них, ситуация будет развиваться в вашу пользу.

Но чтобы вернуться в границы, вы должны их видеть.

И вы не сможете увидеть границы, если будете думать про “субъективные мнения”, которых якобы очень много.

Многие ведь до сих пор думают, что альтернативное мнение в моем блоге нельзя высказывать, потому что у меня правила такие и только поэтому, а иначе все бы комментаторы – кто в лес, кто по дрова, делились бы мнением, или вот еще одна глупая версия: “потому что мы говорим здесь с точки зрения системы Психоалхимии”. Как будто если бы мы говорили с другой точки зрения, ситуация выглядела бы иначе и правильное решение тоже.

Народ, вам делать здесь нечего, если вы так думаете. Значит вы не понимаете, что ситуация в поле вполне объективна, что альтернатив у правильного взгляда на ситуацию не может быть, только разные формулировки одного и того же, более точные или более пространные, более образные или более сухие. Вам не ясно, что вы не видите однозначную картину только потому, что у вас плохие границы. И только поэтому вам мерещатся “альтернативы”, как авторам в коронах.

Если мои комментаторы из рыб станут хотя бы нерыбами, взгляд на ситуации в письмах у всех будет похож. Он и сейчас очень похож, если письмо от рапана, то есть от автора с границами куда хуже, чем у комментаторов. Вот если письмо от нерыбы, мнения сразу же расходятся, иногда кардинально, потому что вы сами – рыбы, в основном. Но когда ваши границы станут лучше, вам будет сразу видно, где автор письма вышел из границ, насколько он вышел и как ему в границы вернуться. У вас и сомнений не будет на этот счет, и споров не будет. Спорить вы сможете только по поводу нюансов, но не тех “нюансов”, а разных мелких деталей и акцентов.

Границы объективны. Более того, их видеть легко, когда ваши собственные границы в порядке.

Вот как вам не составляет труда увидеть огромную корону и большой слив, так и маленькую корону увидеть легко и небольшой слив увидеть тоже легко. Вам это сложно пока, потому что ваши границы не такие хорошие. Настройки плохие и это многих путает.

Вот пример.

Пару лет назад, разбирая письмо вчерашней женщины, многие из вас могли бы решить, что она права, а мужчина ее действительно псих и не знает, чего хочет. Сейчас вам такое и в голову не придет, вы хорошо видите ее щипцы. Верно?

А вот вчерашнего мужчину вы и пару лет назад сразу отнесли бы к клоунам. Версия про психическую болезнь звучит слишком смешно. Хотя для мужчин в короне и в подобной ситуации версия про болезнь может выглядеть правдоподобно. Такие могли бы посочувствовать автору, если им тоже встречались травмированные девушки, которые хотели ужинать за их счет, но близко не подпускали. Понимаете, как восприятие ситуации зависит от собственной короны?

Ситуации нерыб вам сложно разбирать, потому что в ситуациях нерыб все ошибки – это довольно маленькие погрешности, это нельзя называть сливами, серьезными косяками или багами, это мелочи. Но даже такие погрешности в случае разницы ОЗ приводят нерыбу к проигрышу, особенно если накопились. Но это именно маленькие погрешности, иногда очень маленькие. Рыбак действует идеально в границах и поэтому очень быстро выращивает СЗ, а нерыба в случае разницы ОЗ не в свою пользу может как будто топтаться на месте. Это очень интересные ситуации, для меня они – самые интересные. Еще интересней для меня ситуации рыбаков, потому что рыбак тоже может учиться рыбачить лучше, красивей, быстрей, точней, перспективы роста неограничены. За рыбаком постепенно начинается уровень мага, представьте себе как это интересно, хотя и сложно. Самые простые и часто скучные ситуации – это рапаньи, но они бывают иногда такие нелепые и смешные, как комедии абсурда. Тем рапаньи письма и хороши, но главное – они понятны читателям и комментаторам, все баги видны, все короны, потому что огромны. Только поэтому я публикую письма от рапанов в основном. У меня много и рыбьих писем, но они не такие смешные и для многих сложней.

Ситуации рапанов все почти комментаторы видят однозначно.

А ситуации рыб не всегда, а ситуации нерыб совсем нет.

Но это потому, что ваши собственные границы не полностью сформированы. Вы можете не видеть маленьких щипцов, вы видите только огромные щипчищи и смеетесь. Разбор писем – это в том числе практика по формированию границ. Это не для болтовни и смеха. Хотя смех помогает рефлексии.

Маленькие щипцы – это тоже щипцы. Они не похожи на действия в границах. Совсем не похожи. Но если у вас границы плохие, то вы смотрите на ситуацию через мутные стекла и вам не видно четких линий, у вас все плывет. Поэтому маленькие щипцы выглядят для вас так же как действия в границах.

И вы никогда не научитесь видеть небольшие баги и небольшие косяки, если будете думать, что есть “разные взгляды на ситуацию”.

Разные-то есть.

Но только разница это – из-за корон и проекций. А если сто человек без корон и проекций (с нормальными границами) посмотрят на одну ситуацию, разницы в их взглядах не будет, потому что все сто увидят ее объективно. Деля границы и снимая корону, можно видеть ситуацию объективно, стоя над полем. И чужую ситуацию и свою, нет разницы.

Это очень важная тема, друзья.

Насколько понятно, что границы объективны? Не приходят мысли, что взгляды бывают разные и “через другую систему” все выглядит иначе? Штурманы “через другую систему” выглядят лучше что ли? Баги не багами? Короны как нормальная самооценка?