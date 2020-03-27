1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

27.03.2020, 19:30, Новости дня

Все отечественные автомобили LADA подорожают на местном рынке с 1 апреля.

В частности, размер удорожания всех машин составит от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от модели и комплектации. Вместе с тем все отечественные представительства «АвтоВАЗ» уже получили соответствующие информационные письма. Приобрести популярный седан LADA Granta в седане теперь можно от 461 тысячи рублей.

Более продвинутая модель Lada Vesta продается на российском рынке по цене от 637 тысяч рублей в базовом исполнении. Что касается хетчбэка Lada Xray, то его стоимость для россиян достигла 627 тысяч рублей в минимальной комплектации. Пока более подробные сведения обо всех комплектациях и их ценниках удерживаются в тайне и будут известны несколько позже.