В Китае представлена новая версия кроссовера Hyundai Tucson

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27.03.2020, 19:30, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai официально представила публике обновленный кроссовер под названием Hyundai Tucson.

Автомобиль обладает уникальной радиаторной решеткой с горизонтальными перемычками, а также усовершенствованными бамперами и задними фонарями. Не составит труда отличить новую модель и по виду капота, имеющего другой рельеф. В салоне применили более дорогие материалы отделки, а также виртуальную приборную панель.

Еще одним преимуществом интерьера значится сенсорный дисплей, выполненный в качестве «парящего» экрана. Под капотом нового кроссовера установили 1,6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 177 л.с. Автомобиль имеет передний привод но в продажу поступит и полноприводная модификация.



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