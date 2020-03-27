В Китае представлена новая версия кроссовера Hyundai Tucson

27.03.2020, 19:30, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai официально представила публике обновленный кроссовер под названием Hyundai Tucson.

Автомобиль обладает уникальной радиаторной решеткой с горизонтальными перемычками, а также усовершенствованными бамперами и задними фонарями. Не составит труда отличить новую модель и по виду капота, имеющего другой рельеф. В салоне применили более дорогие материалы отделки, а также виртуальную приборную панель.

Еще одним преимуществом интерьера значится сенсорный дисплей, выполненный в качестве «парящего» экрана. Под капотом нового кроссовера установили 1,6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 177 л.с. Автомобиль имеет передний привод но в продажу поступит и полноприводная модификация.