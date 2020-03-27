От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 1 тыс. человек

27.03.2020, 19:30, Новости дня

В Италии число погибших от коронавируса за сутки побило новый рекорд, об этом заявили власти страны.

За последние сутки в стране умерли 969 человек, сообщили итальянские власти, передает РИА «Новости».

Общее число жертв достигло 9 тыс. 134 человек.

При этом общее число заразившихся превысило количество инфицированных в Китае, информирует ТАСС.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране за прошлые сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего COVID-19 заразились почти 60 тыс. человек, погибли 5,4 тыс. жителей Италии. Смертность от коронавируса в Италии (9%) почти в три раза выше, чем в Китае, где она составляла 3,8%.

Итальянские СМИ предположили причину высокой смертности от вируса в стране.