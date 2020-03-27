 

От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 1 тыс. человек

27.03.2020, 19:30, Новости дня

В Италии число погибших от коронавируса за сутки побило новый рекорд, об этом заявили власти страны.

За последние сутки в стране умерли 969 человек, сообщили итальянские власти, передает РИА «Новости».

Общее число жертв достигло 9 тыс. 134 человек.

При этом общее число заразившихся превысило количество инфицированных в Китае, информирует ТАСС.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. В стране за прошлые сутки жертвами коронавируса стали 793 человека, всего COVID-19 заразились почти 60 тыс. человек, погибли 5,4 тыс. жителей Италии. Смертность от коронавируса в Италии (9%) почти в три раза выше, чем в Китае, где она составляла 3,8%.

Итальянские СМИ предположили причину высокой смертности от вируса в стране.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Помощник паралимпийца Асташова заявил, что тот устроился курьером не от нехватки денег

19.02 / Грядет финансовый кризис на Ближнем Востоке

06.03 / Объявлены цены на кроссовер Mercedes-Benz GLB для России

05.03 / Россия наращивает военную мощь в Сирии – Reuters

05.02 / Индия решила участвовать в российском проекте “Восток Ойл”

23.02 / Дело “Сети”: новые данные

19.02 / В России случайно объявили в розыск вместо предпринимателя Фукса американского пастора

05.03 / Asia Times – шпионские игры — Китай активизировал разведку у берегов Австралии

11.02 / Влащенко: Законопроект “О медиа” и проект закона о дезинформации объединяет одно – они хотят накинуть удавку на свободную журналистику

19.02 / Уникальный фотопроект к 75-летию Победы открылся в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска