В мире от коронавируса выздоровели более 100 тыс. человек

27.03.2020, 19:30, Новости дня

Во всем мире от заболевания, вызываемого COVID-19, выздоровели более 100 тыс. человек, сообщил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Сейчас имеется более полумиллиона подтвержденных случаев COVID-19, и более 20 тыс. человек умерли. Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели», – приводит его слова ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Общее число умерших от коронавируса в мире превысило 20 тыс. человек, этот показатель удвоился с 20 марта.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.