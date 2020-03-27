Автомобили марки Ravon в РФ подорожали

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27.03.2020, 19:30, Новости дня

Известный бренд Ravon объявил о повышении стоимости своих машин на российском рынке.

Вместе с тем в зависимости от модификации и модели ценники на модели Ravon увеличились на 1,1-5% по сравнению с актуальным прайсом. В частности, теперь приобрести в базовой комплектации хетчбэк Ravon R2 можно с удорожанием на 7 тысяч рублей, тогда как топовой версии цена увеличилась на 9 тысяч рублей.

Также стоит отметить, что седан Ravon R4 теперь продается на 13-19 тысяч рублей дороже, чем раньше. С учетом обновленной стоимости приобрести недорогой хетчбэк Ravon R2 теперь можно от 646 тысяч рублей на российском рынке. Вместе с тем уже к середине нынешнего года компания намерена прекратить продажи своей техники на российском рынке.



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