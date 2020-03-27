Яна Троянова поразила поклонников татуировками на лице

27.03.2020, 19:30, Разное

Знаменитости РФ во время карантина ищут себе развлечения. Яна Троянова поразила подписчиков, представ с расписанным татуировками лицом.

Яна Троянова продемонстрировала провокационный снимок, который напугал ее подписчиков. Все лицо актрисы украсили татуировки. Фанаты начали сравнивать ее с сыном Елены Яковлевой Денисом Шальных, который все свое тело покрыл тату. Актриса своим выражением лица на фотографии подчеркнула собственное настроение, а снимок подписала просто – «карантин». Внимательные поклонники поняли, что Яна Троянова просто использовала маску Instagram.

Последнее время актриса постоянно радует фанатов различными образами. Ведущая «Последний герой» очень изменилась. Стилисты выбрали для похудевшей знаменитости новый имидж, в котором она предстала яркой амазонкой. Фанаты удивились необычным переменам, но восхитились внешностью Яны Трояновой, написав много комплиментов.