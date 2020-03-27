 

От небольшого кашля до смерти: самая молодая жертва коронавируса в Европе

27.03.2020, 19:29, Новости дня

Шестнадцатилетняя гражданка Франции умерла от коронавируса COVID-19.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало издание L’Express.

Сообщается, что у девушки на прошлой неделе начался небольшой кашель, после чего ее состояние стало ухудшаться, кашель стал сильнее, она начала задыхаться и в итоге была помещена в клинику. Там обнаружили коронавирус. Спустя несколько дней юная пациентка умерла от проблем с дыханием, вызванным инфекцией, став самой молодой жертвой пандемии в Европе.

Ее родные в шоке – у девушки не было никаких хронических заболеваний, и она не жаловалась на самочувствие. По словам старшей сестры покойной, все они были уверены, что коронавирус представляет угрозу преимущественно для пожилых людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. В настоящее время в разных странах мира инфицированы более 566 тысяч человек, более 129 тысяч вылечились, более 25 тысяч скончались.



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