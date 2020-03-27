 

В Украине зафиксирована седьмая смерть от коронавируса

27.03.2020, 19:24, Новости дня

Лабораторный анализ подтвердил, что жительница Конотопского района Сумской области умерла от коронавируса. Об этом 27 марта проинформировала пресс-служба областной государственной администрации.

О смерти 76-летний женщины стало известно 25 марта, до этого два экспресс-анализа на COVID-19 показывали положительный результат. Она стала седьмым человеком, который умер в стране от коронавируса.

В ОГА добавили, что всего в Сумской области коронавирусом заразилось пять человек (включая умершую).

Двое людей – жители Конотопского района, которые контактировали с умершей. Сейчас они находятся в самоизоляции.

Еще два случая зафиксировано в Сумах. Один человек госпитализирован, второй находится в самоизоляции.

Под подозрением на COVID-19 в Сумской области 11 человек, из них восемь – в самоизоляции, трое – в больницах.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После ряд руководителей областей заявили о новых случаях заболеваний. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 553 тыс., из них 25 035 человек умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Облегчающий лечение коронавируса ингалятор разработали в России

13.02 / Автоновости: Названа цена самого дешевого Skoda Karoq в России

23.02 / Минниханов и Попова побывали в больнице, где размещены россияне с Diamond Princess

07.02 / Приезжий совершил дерзкое разбойное нападение в московском метро

19.02 / Школьники ставят пятерку нововведениям в питании

19.03 / Трамп объявил о применении экспериментального лечения коронавируса

09.03 / SSJ-100 приготовился к экстренной посадке в Шереметьево

14.03 / Apple закроет фирменные магазины по всему миру, кроме Китая, до 27 марта

19.03 / Победы “Спартака” и “Динамо” принесли клиенту букмекерской конторы 11 млн рублей

18.02 / Трое мужчин заживо сгорели в частном доме в Башкирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска