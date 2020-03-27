В Украине зафиксирована седьмая смерть от коронавируса

27.03.2020, 19:24, Новости дня

Лабораторный анализ подтвердил, что жительница Конотопского района Сумской области умерла от коронавируса. Об этом 27 марта проинформировала пресс-служба областной государственной администрации.

О смерти 76-летний женщины стало известно 25 марта, до этого два экспресс-анализа на COVID-19 показывали положительный результат. Она стала седьмым человеком, который умер в стране от коронавируса.

В ОГА добавили, что всего в Сумской области коронавирусом заразилось пять человек (включая умершую).

Двое людей – жители Конотопского района, которые контактировали с умершей. Сейчас они находятся в самоизоляции.

Еще два случая зафиксировано в Сумах. Один человек госпитализирован, второй находится в самоизоляции.

Под подозрением на COVID-19 в Сумской области 11 человек, из них восемь – в самоизоляции, трое – в больницах.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После ряд руководителей областей заявили о новых случаях заболеваний. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 553 тыс., из них 25 035 человек умерли, более 127 тыс. выздоровели.