В Испании за сутки от коронавируса скончалось 769 человек, это новый антирекорд

27.03.2020, 19:24, Новости дня

В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 769 человек, сообщил в Twitter минздрав страны.

Общее количество летальных случаев увеличилось до 4858.

Таким образом, это рекордное количество погибших от коронавируса в Испании за день. Предыдущий максимум был установлен 24 марта – 738 умерших за сутки.

С начала эпидемии коронавирус выявили у 64 059 жителей Испании, 9357 из них уже вылечились, а 4858 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Наибольшее количество больных по-прежнему в провинции Мадрид – 19 243 (из них 2412 человек скончались).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:

➡Confirmados 64.059

➡En UCI 4.165

➡Fallecidos 4.858

➡Curados 9.357

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ufBDUfC4pS

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 27, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 558 тыс., из них 25 336 человек умерли, более 127 тыс. выздоровели.