Вирусолог сказал, когда коронавирус достигнет пика в России

27.03.2020, 19:16, Новости дня

К концу следующей недели коронавирусная инфекция достигнет пика не только в Москве, но и в РФ в целом, после чего пойдет на спад, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке, где лежат пациенты с китайским коронавирусом, Денис Проценко рассказал, что распространение болезни в столице достигнет пика уже к середине – концу следующей недели.

«Если опираться на официальные данные по количеству заболевших, думаю, так и есть. По крайней мере, так должно быть. Просто этот коронавирус необычный, может преподнести любые сюрпризы. Возможно, что им болеют гораздо больше людей, просто он протекает у них бессимптомно или с легкими симптомами. Поэтому не исключено, что может и вторая волна пойти. Но такой расклад маловероятен», – заметил Зверев.

Вирусолог рассуждает: если опираться на опыт Китая, где на данный момент считается, что власти справились с распространением, то можно предположить, что и в РФ все идет к положительному результату.

«Я думаю, что и мы скоро справимся, потому что меры вовремя были приняты. И я согласен с Проценко. Мы же не слышим о высокой смертности в каком-либо регионе, поэтому это можно отнести и на всю страну. То есть где-то к концу следующей недели нам стоит ждать пика болезни по всей России, после чего коронавирус уже пойдет на спад. Должно уменьшиться число заболевших и увеличиться количество выздоровевших», – считает Зверев.

Президент Владимир Путин 25 марта рассказал, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение китайского коронавируса. Он также заявил, что следующая неделя будет нерабочей с сохранением зарплаты для всех россиян.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.