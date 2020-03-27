Мнение: Отказ от маленьких бутылок, твёрдое электричество и коронавирус против автомобилей

27.03.2020, 19:11, Разное

1. Месяц назад мы с вами обсуждали, почему россияне начали покупать алкоголь в маленьких бутылках-чекушках. Из-за стоимости тары общие продажи алкоголя в прошлом году даже несколько выросли:

https://olegmakarenko.ru/1789866.html

Со следующего года ситуация может кардинально измениться. Производители будут платить за утилизацию бутылок не 20-25%, как сейчас, а все 100%, и чекушки перестанут быть выгодными:

https://iz.ru/985624/evgeniia-pertceva/boi-posude-napitki-v-nebolshikh-butylkakh-riskuiut-ischeznut-iz-prodazhi

Впрочем, это касается не только алкоголя, но и всех напитков вообще, стоимость которых также может вырасти. Забота об экологии требует средств.

2. «Дженерал Моторс», серьёзная корпорация, разработала батареи с пониженным содержанием дорогого кобальта. Батареи обещают быть дешёвыми, так что подешевеют и электромобили, и автономные роботы:

http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:Ultium_(аккумуляторы_для_электромобилей)

Тем не менее потребность в энергии от этого только вырастет — в батареях используют алюминий, а производство алюминия требует так много энергии, что его иногда даже называют «твёрдым электричеством».

3. Эпидемия коронавируса дала зелёным противникам автомобилизации ряд новых аргументов. В условиях загрязнённого городского воздуха смертность от COVID-19 ожидаемо оказалась выше:

https://lenta.ru/news/2020/03/16/air/

Европейский альянс общественного здравоохранения предупредил, что загрязненный городской воздух, который вызывает гипертонию, диабет и респираторные заболевания, может привести к увеличению общей смертности от COVID-19. Пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердца, вызванными длительным воздействием взвешенных в воздухе частиц, в меньшей степени способны бороться с легочными инфекциями и имеют больше шансов умереть.

https://lenta.ru/news/2020/03/19/air/

Ученые подсчитали, что пандемия коронавируса может спасти множество человеческих жителей за счет улучшения качества воздуха. Об этом сообщает издание Science Alert.

По мнению специалистов, даже консервативные оценки указывают, что количество людей, спасенных от преждевременной смерти из-за загрязненного воздуха, может превысить число смертей от COVID-19. В Китае два месяца снижения уровня твердых частиц, взвешенных в атмосфере, способствовали выживанию четырех тысяч детей в возрасте до пяти лет и 73 тысячи взрослых старше 70 лет. Это значительно больше, чем нынешний уровень смертности от заболевания.

Вместе с тем, эпидемия бьёт по сервисам каршеринга, которые, по идее, помогают снижать уровень автомобилизации:

https://lenta.ru/news/2020/03/23/sharing/

Самым известным и востребованным примером в последние годы стал каршеринг. Сейчас многие компании заявляют, что стали гораздо внимательнее относиться к дезинфекции салона автомобилей после их передачи от одного водителя другому. Однако в будущем даже этого может оказаться мало для клиентов, которые станут вновь предпочитать собственные автомобиль, велосипед, самокат и многие другие вещи.

Вчера меня попросили опубликовать актуальную табличку планов коронавируса. Выполняю просьбу:

Как видите, пока что вирус всего лишь на один день отстаёт от своего зловещего графика. Тем не менее наши власти предпринимают решительные меры а-ля Китай, поэтому есть надежда, что нам удастся избежать итальянского сценария, и через неделю-другую вирусная экспонента стабилизируется в прямую.