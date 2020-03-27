Профессор Анча Баранова рассказала, что пандемию коронавируса может остановить «биологическое чудо»

27.03.2020, 19:09, Разное

Американский профессор Школы системной биологии Анча Баранова высказала мнение, что пандемию коронавируса в мире может остановить «биологическое чудо». Под данным термином специалист подразумевает несколько факторов, одним из которых являются благоприятные погодные условия.

Профессор говорит, что ситуация с коронавирусом может стабилизироваться, если долгое время температура окружающей среды будет оставаться сравнительно высокой. Таким образом в тёплые дни будет происходить стерилизация, и вирус под воздействием солнечных лучей начнёт высыхать. Еще одним «биологическим чудом», которое поможет в борьбе с коронавирусом, Анча Баранова называет ослабление самого возбудителя. Если будет происходить мутация вируса, то он станет менее агрессивным, а это повлияет на снижение количества тяжёлых случаев инфицирования.

Однако, даже если чуда всё же не произойдёт, то профессор уверена, учёным скоро удастся создать эффективную вакцину от коронавируса. После этого запустят её массовое производство, что позволит говорить о победе над провоцирующим смертельную пневмонию вирусом.