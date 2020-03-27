Эксперты рассказали о правильной зарядке смартфона для сохранения батареи

27.03.2020, 19:09, Разное

Эксперты рассказали о правилах зарядки смартфона. Их соблюдение поможет предотвратить преждевременный износ батареи, а в некоторых случаях даже продлит срок её «жизни».

Со многими из них пользователи давно знакомы, но некоторые продолжают следовать весьма распространенным «мифам». Одним из них является мнение, что длительное нахождение на подзарядке является полезным для гаджета. Следуя укоренившемуся мнению или не желая расставаться с лучшим другом в течение дня, кое-кто продолжает оставлять его на ночь подключенным к зарядному устройству. Разработчики предусмотрели подобное неразумное решение, поэтому современные смартфоны снабжены датчиками интеллектуальной зарядки, отключающими процесс после 100% результата. Однако многие эксперты советуют не полагаться полностью на них. Для достижения готовности к работе актуальным моделям достаточно 1-2 часов, некоторым до 80% хватает и получаса. Специалисты считают, для нормального функционирования аппарата АКБ не обязательно иметь 100% зарядку, она может быть и 90%.

Эксперты делятся своим «секретом», который позволит использовать стандартный расчет, состоящий из 500 циклов зарядки/разрядки, и даже увеличить его в три раза. Суть хитрости состоит в следующем: процесс зарядки должен осуществляться в пределах 40-80%. Нужно подключать, когда показатель работы аккумулятора равен 40%, подождать до 80% зарядки и отключить.

Не стоит также переживать, если АКБ случайно разрядилась полностью. Однако в таком случае подзарядку необходимо осуществить максимально. Если так происходит редко, то ничего страшного. Раз в месяц даже рекомендуется полностью до нуля разрядить батарею, а потом зарядить ее до 100%. Эксперты сравнивают это с перезапуском для компьютера или отпуском для человека.