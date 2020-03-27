 

Volkswagen маскирует новый электрический кроссовер ID.4 под Opel

27.03.2020, 19:09, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Volkswagen готовится вскоре представить новый электрический кроссовер ID.4. Новинка уже долгое время остаётся засекреченной и даже на зимние дорожные тесты её выводили замаскированной под одну из моделей Opel.
Официально о готовящемуся к дебюту электрическом кроссовере ID.4 представители Volkswagen практически ничего не рассказывают, а вся имеющаяся информация основана на утечках и предположениях. Несмотря на, это в Сети появилось изображение грядущей новинки, и на нём она, в отличие от тестов, не маскировалась под Opel, поэтому некоторые детали экстерьера увидеть всё же удалось. Так, в передней части присутствуют крупные воздухозаборники, массивный пластиковый бампер, узкие фары и «глухая» радиаторная решётка. Сзади электрокроссовер имеет несколько скругленный дизайн, наклонную крышу, спойлер и трёхмерные ходовые огни.

Ожидается, что электрическая новинка от Volkswagen будет заднеприводной, но не исключено появление и мощной полноприводной версии с двумя электромоторами. В базовой вариации кроссовер станет генерировать около 201 «лошади» при крутящем моменте в 310 Нм. Предполагаемый запас хода на электротяге – 500 км. В Европе электрический кроссовер ID.4 может появиться до конца четвёртого квартала текущего года, на территории Северной Америки – в 2022 году.



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