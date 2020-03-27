Эксперт: Озвученные в обращении президента решения нацелены на защиту здоровья граждан

27.03.2020, 19:08, Новости дня

Основной посыл в обращении президента к гражданам заключается в том, что службы работают на полную мощность по предотвращению распространения коронавируса, а государство готово оказать помощь всем, кому она может быть необходима. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

«Сегодня наши медики готовы, они работают, количество всевозможных вакцин и аппаратов ИВЛ у нас больше, чем у других стран. В этом смысле мы контролируем обстановку», – отметил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Пока профессионалы будут заниматься своим делом, бороться с распространением болезни, власть готова помочь людям, которые могут пострадать в это сложное время, отметил эксперт. «Малому бизнесу президент пообещал определенные послабления, обществу – дополнительные пособия, отсрочки по платежам по ипотеке. Это значит, государство свои страховые, патерналистские функции полностью выполняет, не самоустраняется, не говорит, что это, мол, ваши проблемы», – добавил он.

«Что касается решения президента отложить голосование, то его, естественно, тоже надо рассматривать в пакете других решений, нацеленных на защиту здоровья граждан. Хотелось бы, чтобы граждане воспользовались своим избирательным правом, проголосовали. Но это возможно только тогда, когда они почувствуют себя в безопасности», – отметил Матвейчев.

Напомним, Владимир Путин в ходе обращения к нации предложил ряд мер для предотвращения негативных последствий распространения вируса для благосостояния и для здоровья граждан. В частности, президент предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.

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