Глава Минздрава рассказал о возможности походов в баню во время коронавируса

27.03.2020, 19:08, Новости дня

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о дополнительных факторах, которые могут повысить риск заражения коронавирусом.

«На сегодняшний день есть пациенты в тяжелом состоянии, которым 36 лет. Риск для них может быть меньше, но примеры есть. Осложняют ситуацию, например, аутоиммунные заболевания. Хронические и заядлые курильщики в любом случае имеют поражение легких. Была информация, что курение якобы снижает риск заболевания – это не так! Сделайте правильный шаг – в сторону здоровой жизни», – сказал Мурашко в эфире TikTok.

Глава ведомства также заявил, что тщательно париться в бане очень полезно для повышения иммунной системы человека.

«Если вы сходите и по нашей русской традиции попаритесь в бане – это очень хорошо, это укрепит ваш иммунитет. Но не стоит потом прыгать в холодную воду, обливаться холодной водой», – сказал министр.

Напомним, во время пандемии коронавируса в РФ временно приостановил работу сервис Blablacar. Вместе с тем во время карантина россияне на данный момент могут воспользоваться 113-ю бесплатными предложениями от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров в рамках акции #МыВместе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.