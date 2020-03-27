Мнение: Крепкие профессионалы (из Кремля)

27.03.2020, 19:06, Разное

Ассоциация российских банков написала письмо главе Центрального банке Эльвире Набиуллиной. В документе, который цитирует Коммерсант обращается внимание на то, что инициатива президента была не слишком понятной для граждан, которые начали обращаться в банки за разъяснениями или же просто забирать свои деньги, хотя закон, который даже не внесен в Думу, начнет действовать только с 2022 года. Это может спровоцировать «набег» на банки – говорится в письме – первые признаки которого уже видны. Вместе с тем никакой статистики об оттоке вкладов не приводится и потому масштабы проблемы неясны.

То, что Путин свое заявление готовил "на коленке", удивлять не должно. Если ты окружаешь себя суперпрофессионалами экстра-класса, которые на раз-два способны устроить маленький армагеддон отечественной экономике (а будь она побольше – то и большой), то логично, что приходится делать все самому. Проблема в том, что ты и сам – не ага. В итоге все планы "на коленке" выглядят тоже не очень.

С выступлением и инициативой ограбить "средний класс", который имеет на самый черный день миллион в банке (а по всем даже африканским меркам эта сумма не выглядит чем-то серьезным) Путин привел к той ситуации, которая и должна была возникнуть: народ смекнул, что будут грабить, а потому принял единственно верное в таком случае решение – забирать от греха подальше от загребущих рук ребят, умеющих в гоп-стоп на хорошем крепком профессиональном уровне.

Если в довесок к инициативе своего друга, обвалившего нефтяной рынок, Путин обвалит еще и банковский, а сверху всё это прихлопнет карантин, обваливающий потребительский рынок, то картина ядерного удара по территории России, будет полной. Только врагом, который отбомбился по Воронежу в масштабах страны, будет не вражеское НАТО, а собственный отечественный управленец-профи. Впрочем, мы в них вообще никогда не сомневались.