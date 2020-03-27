 

Внезапно: Джессика Честейн и Жан Лука Пасси на прогулке с дочкой и новорожденным ребенком

27.03.2020, 18:55, Разное

Звезда фильмов “Жена смотрителя зоопарка”, “Опасная игра Слоун”, “Прислуга”, “Интерстеллар” Джессика Честейн, кажется, снова стала мамой и скрыла это так же искусно, как и в первый раз. 43-летняя актриса удивила папарацци и журналистов, появившись на прогулке по набережной Санта-Моники, Калифорния, с 38-летним мужем, двухлетней дочерью… и младенцем. Джессика несла его в слинге, тогда как Жан Лука вез перед собой коляску с Джульеттой. Корреспонденты издания Page Six (они же, кстати, сообщили миру о рождении ее старшей дочери) предположили, что это второй ребенок Джессики и Жана Луки. 

Судя по первым кадрам младенца, ему не больше месяца. Папарацци сделали эти снимки 25 марта (однако в сеть они попали лишь сегодня), а накануне, 24-го числа, Джессика с Жаном Лукой и Джульеттой отметила свой день рождения. Актриса пока никак не прокомментировала новые снимки. Однако подобный сценарий произошел полтора года назад: о рождении первенца актрисы СМИ узнали лишь в октябре 2018-го, когда она впервые вышла на улицу с 4-месячной малышкой в слинге. Тогда ребенка паре родила суррогатная мать, поэтому не исключено, что второй малыш появился на свет тем же способом. Позже стала известна точная дата рождения девочки – Джульетта Пасси Честейн появилась на свет 4 апреля 2018 года.

Джессика Честейн

Напомним, Джессика Честейн познакомилась с Жаном Лукой Пасси ди Препозуло в 2012 году, когда он занимал должность директора по связям с общественностью бренда Armani (позже он стал дизайнером итальянского бренда Moncler). Подробности их романа неизвестны, так как сама актриса не любит распространяться на тему личной жизни. Лишь пару раз она рассказывала о бойфренде в интервью. В июне 2017-го Джессика и Жан Лука поженились в Италии, в городке Тревизо.



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