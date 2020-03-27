Анна Седокова представила лукбук сексуальной домашней одежды

27.03.2020, 18:55, Разное

Карантин – лучшее время, чтобы обновить гардероб. А именно пополнить коллекцию пижам и одежды для дома. Певица и дизайнер Анна Седокова представила новую линейку своего бренда LA Story, предложив всем “самоизолировавшимся” выглядеть эффектно, даже не покидая пределов квартиры.

Очень важно продолжать жить, быть креативными, создавать что-то, поддерживать свою семью, перестраиваться вместе с миром. Нельзя сдаваться и просто лежать на кровати. Используйте время, которое появилось, для того, чтобы сделать что-то хорошее для людей и для мира в целом. Я решила выпустить линию домашней одежды, чтобы девочки могли носить яркие, классные и удобные комплекты. Это в целом влияет на настроение, вдохновляет. Сразу хочется взяться за дело и перевернуть мир! Карантин закончится, но желание выглядеть красиво и сексуально дома останется, а значит и носить одежду LA Story тоже,

– анонсирует коллекцию Седокова, сама снявшаяся в новом лукбуке.

Анна Седокова