 

Полицейского в Татарстане обвиняют в том, что он взял в рабство местного жителя

27.03.2020, 18:54, Новости дня

Прокуратура Татарстана передала в суд дело 28-летнего полицейского Динара Гафиятова: его обвиняют в том, что он взял в рабство 47-летнего Идриса Садыкова и заставлял его работать на семейной ферме, сообщает Idel.Реалии. 

Официально полицейского обвиняют по пунктам “а”, “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) и части 3 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Из системы МВД Гафиятова уже уволили с формулировкой “за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел”, а в декабре 2019 года его отправили под арест в СИЗО. 

 

Как сообщил Следственный комитет в материалах дела, Садыков жил один и часто употреблял алкоголь. По словам мужчины, в начале мая 2019 года Динар Гафиятов приехал к нему домой. “Используя обманный предлог о якобы необходимости явки в отдел полиции”, он перевез его на ферму своего отца и около 20 дней держал в рабстве. Садыкова заставили бесплатно работать по хозяйству, а когда мужчина попробовал отказаться это делать, Гафиятов ударил его и пригрозил уголовным делом. 

Садыков утверждает, что похитивший его полицейский сказал ему, что “он не первый и не последний”, кого насильно заставили работать на ферме.

 

В материалах дела также сказано, что Гафиятов систематически избивал Садыкова руками и ногами, а за отказ чистить канализацию ошпарил его руки кипятком – у потерпевшего диагностировали ожоги второй степени.

Садыкова освободили лишь после того, как его сестра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Отец хоккеиста Зайцева: у Никиты все нормально, никакого коронавируса нет

24.02 / Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии

07.02 / Пассажирский вертолет потерпел крушение под Казанью

03.02 / Сутки на Донбассе. 12 обстрелов, ранены трое украинских военных – штаб ООС

04.02 / Иран отказался делиться с Украиной информацией о сбитом самолете МАУ, Турция пообещала военную помощь Украине. Главное за день

18.03 / Счетная палата в 2019 году выявила нарушения почти на 900 миллиардов рублей

26.02 / Правительство Приморского края подключилось к поиску Александра Че

21.03 / Лукашенко поручил не направлять чартеры за «прущими за границу» белорусами

12.02 / WSJ – США обвинили Huawei в скрытом использовании «лазеек» в сетях

14.03 / Кабмин решил эвакуировать украинцев из Италии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска