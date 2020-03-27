Полицейского в Татарстане обвиняют в том, что он взял в рабство местного жителя

27.03.2020, 18:54, Новости дня

Прокуратура Татарстана передала в суд дело 28-летнего полицейского Динара Гафиятова: его обвиняют в том, что он взял в рабство 47-летнего Идриса Садыкова и заставлял его работать на семейной ферме, сообщает Idel.Реалии.

Официально полицейского обвиняют по пунктам “а”, “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий) и части 3 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Из системы МВД Гафиятова уже уволили с формулировкой “за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел”, а в декабре 2019 года его отправили под арест в СИЗО.

Как сообщил Следственный комитет в материалах дела, Садыков жил один и часто употреблял алкоголь. По словам мужчины, в начале мая 2019 года Динар Гафиятов приехал к нему домой. “Используя обманный предлог о якобы необходимости явки в отдел полиции”, он перевез его на ферму своего отца и около 20 дней держал в рабстве. Садыкова заставили бесплатно работать по хозяйству, а когда мужчина попробовал отказаться это делать, Гафиятов ударил его и пригрозил уголовным делом.

Садыков утверждает, что похитивший его полицейский сказал ему, что “он не первый и не последний”, кого насильно заставили работать на ферме.

В материалах дела также сказано, что Гафиятов систематически избивал Садыкова руками и ногами, а за отказ чистить канализацию ошпарил его руки кипятком – у потерпевшего диагностировали ожоги второй степени.

Садыкова освободили лишь после того, как его сестра обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении.