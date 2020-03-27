Короновирус в тюрьмах США: чего ожидать?

27.03.2020, 18:53, Новости дня

Два миллиона триста тысяч человек. Столько сегодня в США живет за решеткой – кто за серьезные преступления, а кто за такие административные нарушения, как неоплаченные штрафы за парковку, или в ожидании ответа иммиграционных служб. Для американских заключенных риск летального исхода в связи с короновирусной инфекцией выше среднего по стране в силу целого ряда факторов, включая перенаселенность мест содержания и ограниченные медицинские ресурсы в них.

Федеральное бюро тюрем США отказало в интервью Русской службе «Голоса Америки», однако предоставило письменный отчет о мерах подготовки к появлению короновируса в своих стенах. Так, в частности, федеральные тюрьмы ввели двухнедельный карантин для всех новых заключенных, ограничили общение с адвокатами, отменили визиты родственников и семей и провели инвентаризацию чистящих средств и медицинских материалов. Ведомство подчеркивает, что готовится к пандемии в соответствии с рекомендациями минздрава США и Всемирной организации здравоохранения.

Юрист Корин Кендрик до начала всеобщего карантина в Калифорнии лично объезжала тюрьмы страны в составе комиссий «Американского союза за гражданские свободы» (ACLU) – одной из старейших правозащитных организаций Америки. Она сомневается в том, что в пандемию короновируса тюрьмы США способны выполнять рекомендации министрества здравоохранения.

«Населению за решеткой чрезвычайно сложно поддерживать необходимые стандарты гигиены и рекомендации по социальному дистанцированию, – поясняет она. – Так, например, департамент управления заключенными в Аризоне заставляет их покупать мыло. При этом на руки они получают мини-куски наподобие тех, что мы видим в отелях. Этими кусочками они должны не только мыться, но и мыть свои камеры или залы, где стоят многоярусные кровати».

Получение базовой медицинской помощи за решеткой во многих штатах требует финансового участия самого заключенного, отмечает правозащитница.

«Если заключенный себя плохо чувствует, он заполняет форму на прием к медсестре и должен заплатить в ряде штатов денежный взнос, – поясняет Кендрик. – В Аризоне это четыре доллара. Я понимаю, что для меня и вас это совсем небольшая сумма, но поскольку люди в тюрьме не защищены законом о справедливой оплате труда и получают 10 центов в час, для них этот взнос эквивалентен сорока часам работы».

Правозащитница отметила, что часть тюрем уже пошла на уступку и отменила требование денежного участия в случаях с симптоматикой гриппа.

Эпидемиолог из Университета Джонса Хопкинса Крис Бейрер обеспокоен тем, что заболевшие заключенные, нуждающиеся в аппаратах вентиляции легких, не смогут получить должную медицинскую помощь. Как правило, таких пациентов в спопровождении двух охранников направляют в обычные больницы.

«Во-первых, наша система здравоохранения уже столкнулась с острой нехваткой всего необходимого для лечения пациентов с короновирусом. А во-вторых, если вспышка заражений продержится на нынешнем уровне, то у нас просто не останется здоровых сотрудников тюрем, и конвоировать больных заключенных в госпитали будет некому», – поясняет он.

По мере распространения короновируса по планете самые разные государства – от Ирана и Судана до Канады, Польши и Великобритании – выпустили десятки тысяч заключенных на свободу. США не спешили с подобным шагом и только на этой неделе начали временно освобождать несколько категорий нарушителей, готовя койко-места для будущих заболевших. Правозащитница Корин Кендрик призывает не опасаться такого решения властей. По ее словам, за последние 20 лет в США население тюрем резко постарело. Сегодня число людей в возрасте от 55 лет и старше превышает число нарушителей в возрасте от 18 до 24-х лет.

«Освобождение из тюрем тех, кому уже 50, 60 и 70 лет не поставит наше общество под угрозу. Многочисленные исследования показывают, что пожилые люди теряют тягу к криминальным деяниям. Почти все они не представляют опасности для общества, а вот угроза системе здравоохранения страны в целом значительно снижается», – считает юрист.

Эпидемиолог Бейрер предупреждает: наивно полагать, что вспышка короновируса в американских тюрьмах не затронет тех, кто живет на свободе.

«Саму идею уже опровергла наука, – отмечает он. – В тюрьмах работают круглосуточно, в три смены, охранники и другие сотрудники. То есть в этой системе налажен постоянный контакт с внешним миром. Еще 10 лет назад наши исследования в Восточной Европе показали, что когда туберкулезом болеют заключенные, распространение этого заболевания будет зафиксировано и в стране в целом».

Правозащитники и врачи США призывают власти и рядовых американцев не забывать о правах тех, кто оказался за решеткой. Ведь тюремное заключение не означает отказ в праве на здоровье и жизнь. Даже во время пандемии.