Эксперты рассказали, что случиться со смартфоном Huawei P40 Pro при падении

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27.03.2020, 18:53, Разное

Представленный смартфон Huawei P40 Pro, который стоит 1000 евро, сегодня разбился. Вероятно, гаджет упал на твердое покрытие стеклом, которое его покрывало, и удар не выдержало.
Смартфон Huawei P40 Pro еще даже не запустили в продажи, но один экземпляр, представленный на фото, уже разбит. При падении стекло треснуло, но на куски не распалось. Теперь прочность устройств вызывает сомнения пользователей.

Пока неясно, как именно расшибся гаджет. Эксперты имеют несколько версий падений. Возможно, этот экземпляр был демонстрационным образцом для магазинов или прототипом, который предназначался для внутренних тестов.



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