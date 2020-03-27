Юлия Ковальчук на карантине занимается делам, не снимая пижамы

27.03.2020, 18:53, Разное

Юлия Ковальчук в период карантина занята важными делами, которые можно решить, находясь в пижаме. Вокалистка написала, что подготавливает авторский онлайн-курс и занимается испанским языком.

На своей странице в Instagram Юлия Ковальчук поделилась информацией о своей работе и заявила, что во время карантина у нее много дел. Она поделилась с подписчиками снимком, где сидит на диване в пижаме и без макияжа, но с тетрадью и ноутбуком. В посте певица рассказала, что возобновила изучение испанского языка, и ее даже хвалят, что за длительную паузу в учебе не потеряла знания.

Также артистка заявила о скором запуске нового онлайн-курса. Знаменитость обещала подписчикам выйти в прямой эфир и рассказать о собственных секретах красоты, а также исполнить несколько песен.