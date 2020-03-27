Жителям Карелии из-за коронавируса запретили посещать религиозные учреждения

27.03.2020, 18:53, Новости дня

Власти Карелии запретили жителям посещать религиозные учреждения, закрыли туристические объекты и приостановили работу общественного транспорта из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

«Запретить гражданам посещение объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением их посещения служителями и персоналом», – документ опубликован на странице в Instagram Парфенчикова.

Также в Карелии закрывают все туристические объекты для тех россиян, которые уже отдыхают в регионе, будет действовать жесткий карантинный режим, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы, понимая всю опасность распространения коронавирусной инфекции, закрываем все наши туристические объекты показа. Мы предлагаем всем нашим туристическим объектам размещения – базам, гостиницам исключить реализацию короткосрочных туров в республику Карелия. В то же время мы также обязываем наши туристические объекты обеспечить жесткий карантинный режим в отношении тех жителей других регионов нашей страны, которые уже приехали или приедут в ближайшее время на проживание в Карелию на долговременный период», – сообщил глава республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что соответствующий режим карантина будет «жестко» контролироваться.

Также организациям запрещено продавать краткосрочные туры и путевки в Карелию с 28 марта по 1 июня.

Кроме того, в Карелии в период с 29 марта по 4 апреля временно не будет работать общественный транспорт. «Мы также принимаем беспрецедентное решение о приостановлении деятельности общественного транспорта кроме такси, начиная с 29 марта по 4 апреля. По совершенно понятным причинам общественный транспорт является одним из главных источников распространения инфекции», – говорится в сообщении главы республики.

До 5 апреля введен запрет на деятельность всех торговых организаций, ресторанов и баров в целях предотвращения распространения новой инфекции.

По данным Минздрава республики, число жителей Карелии, находящихся на самоизоляции в рамках профилактики коронавируса, за сутки возросло в 6 раз, до 4,7 тыс. человек. Предварительно вирус выявлен у одного человека, анализы пока не подтверждены.

Ранее премье-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о необходимости в связи с нерабочей неделей в РФ распространить на все регионы противокоронавирусные меры, которые уже приняты в Москве.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.