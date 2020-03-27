«Молодежка ОНФ» дала старт онлайн-акции «Не герои с обложки – спасибо за участие»

27.03.2020, 18:53, Новости дня

«Молодежка ОНФ» запустила акцию «Не герои с обложки – спасибо за участие», она пройдет в режиме онлайн.

В рамках акции на страничках команды в социальных сетях будут опубликованы посты с благодарностью всем, кто так или иначе помогает ребятам с доставкой лекарств или продуктов пожилым людям, сообщается на сайте ОНФ.

Напомним, что с 20 марта в 85 регионах участники команды включились в работу штабов помощи людям старше 65 лет, находящимся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Каждый день ребята доставляют продукты, ездят за рецептами в поликлиники, забирают препараты из аптек, оплачивают счета за услуги ЖКХ, помогают заготовить дрова или выгулять домашних питомцев. В адресах помощи – не только пенсионеры, но и люди с тяжелыми заболеваниями, одинокие и маломобильные жители.

И уже есть примеры, когда жители регионов начинают поддерживать общественников. Свою помощь предлагают таксисты, работники банков, врачи в поликлиниках и спортсмены.

Так, в Ставрополе к команде подключился футбольный клуб «Динамо». Вместе с «Молодежкой ОНФ» спортсмены помогают пожилым с доставкой продуктов, лекарств и другими бытовыми вопросами.

С пониманием и благодарностью относятся врачи в поликлиниках, которые выписывают льготные рецепты для пациентов, а забирают их ребята из «Молодежки ОНФ», чтобы потом купить лекарства в аптеке и доставить их адресатам. Фармацевты также с пониманием относятся к тому, что за препаратами приходит не сам пожилой человек, а его общественные помощники.

Водители такси часто отказываются брать деньги за поездку, когда узнают, что ребята едут исполнять просьбы пожилых людей. А в Пермском крае водитель такси Роман Рахимов не только бесплатно возит ребят из «Молодежки ОНФ», но и сам помогает пожилым людям.

«У нас такой народ – мы всегда объединяемся, если беда или плохо. Распространение коронавируса – как раз такой случай. Мы «Молодежкой ОНФ» запускаем онлайн-акцию «Не герои с обложки» для того, чтобы сказать спасибо каждому, кто спасает, участвует, помогает, не остается в стороне: врачам, фармацевтам, сотрудникам, обслуживающим больницы, водителям общественного транспорта и такси, всем тем, кто обеспечивает бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения. Вирус пройдет, и это не простое время – тоже, а добрые дела останутся и будут жить в памяти. Добро всегда побеждает» – отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Под хештегами акций #негероисобложки #мывместе участники «Молодежки ОНФ» будут рассказывать о каждом, кто не остался в стороне. И оставлять ссылки на аккаунты, чтобы о соучастии и неравнодушии узнали как можно больше жителей России.

Всего на горячую линию поступило 7 410 обращений. Участники «Молодежки ОНФ» помогли 681 жителю.