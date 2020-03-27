В Ухане скрывают новые случаи COVID-19 – Financial Times

27.03.2020, 18:50, Новости дня

Власти Китая заявляют о почти полном прекращении заражения коронавирусом в провинции Хубэй и ее главном городе Ухане, однако местные медработники утверждают, что новые случаи зачастую скрываются. Об этом 27 марта сообщило издание Financial Times.

Две медсестры из Уханя, которые хотели остаться анонимными, сообщили Financial Times о скрытых случаях инфицирования, которые соответствовали национальным критериям для COVID-19, но их не учли в официальных подсчетах, которые публикует муниципалитет. Одна из медработниц считает, что ставить ноль в графе “новые случаи” крайне опасно.

Один из пекинских врачей предположил, что речь идет о бессимптомных носителях – людях, клинические показатели которых в норме, но результаты теста на COVID-19 позитивные. По словам собеседника издания, власти регистрируют этих людей, но в официальную статистику не включают.

В то же время врач из Уханя Цао Цзинчао заявил, что только 15 марта в его больницу поступило около 100 пациентов с коронавирусом; многих перевели из других больниц уже с диагнозом, но у некоторых, как утверждает доктор, заболевание подтвердили позже. Через четыре дня прибыли еще 20 пациентов. Однако местное правительство объявило, что в эти дни новых случаев в городе не было.

Власти Уханя сообщили только об одном новом подтвержденном случае коронавирусной болезни с 18 марта. 27 марта заместитель главы комиссии по здравоохранению провинции Хубэй Лю Донжу, что риск распространения COVID-19 в регионе снижен с “высокого” до “среднего”, сообщает Xinhua.

По сведениям Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за прошлые сутки в стране было зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 54 завезены из-за рубежа.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает более 11 млн человек. Чтобы сдержать распространение инфекции, китайские власти в январе ввели строгие карантинные меры, 13 городов в провинции Хубэй были фактически заблокированы. 25 марта ограничения начали снимать.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 550 тыс., из них 25 035 человек умерли, более 127 тыс. выздоровели.