На границе Украины со странами ЕС – очереди. Украинцы пытаются попасть домой до полуночи

27.03.2020, 18:50, Новости дня

28 марта в пунктах пропуска на западной границе Украины значительно возросло количество граждан, которые пытаются вернуться домой, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

“В частности, сегодня до полудня на границе с Польшей уже осуществлен пропуск почти 7,4 тыс. путешественников, это больше, чем вчера за все сутки, – 5,4 тыс. человек”, – рассказали в ведомстве.

Речь идет о гражданах, которые прибыли на границу без собственного транспорта, уточнили в ГПСУ.

“Это затрудняет пересечение ими границы, поскольку пешее сообщение сейчас не осуществляется. В связи с этим, а также из-за дополнительных контрольно-профилактических мероприятий наблюдается скопление людей в пунктах пропуска сопредельных стран”, – отметили в ведомстве.

С пунктов пропуска украинцев забирают на транспорте, выделенном местными властями и Госслужбой по чрезвычайным ситуациям.

В ГПСУ рассказали, что в районе 12.00 только в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояло около 4 тыс. граждан, больше всего – более 2 тыс. – напротив “Краковца”.

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сказал “BBC News Україна”, что массовый наплыв людей в пунктах пропуска наблюдается после заявления президента Владимира Зеленского: 26 марта он сказал, что до конца пятницы, 27 марта, будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.

По словам Демченко, сегодня поток фактически увеличился в два раза. Он объяснил, что пересечение границы задерживается из-за обязательного измерения температуры и необходимости заполнить форму о добровольном согласии на самоизоляцию

Закарпатский журналист Виталий Глагола опубликовал в Telegram видео, снятое в “Краковце”.

“О любых мерах безопасности речь не идет, как вы можете видеть на этом видео. Маски есть у единиц, а соблюдение дистанции – сами видите”, – подписал он его.

В пункте пропуска “Тиса” на украинско-венгерской границе тоже очереди, сообщил Глагола.

23 марта Министерство иностранных дел Украины призвало граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекращает регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендует соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По состоянию на 26 марта 94 356 украинцев вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с угрозой распространения коронавируса с 24 марта украинцы не могут вылететь за рубеж с целью туризма. В стране работает только один аэропорт – Борисполь.

На утро 27 марта в Украине было официально подтверждено 218 случаев заражения COVID-19 (после этого местные власти сообщали о новых инфицированных). Известно о семи погибших.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 558 тыс., из них 25 251 человек умер, более 127 тыс. выздоровели.