В АМКУ вызвали представителей крупнейших сетей АЗС. Регулятор считает цены на бензин завышенными

27.03.2020, 18:50, Новости дня

Антимонопольный комитет Украины вызвал для дачи пояснений о формировании цен на дизельное топливо и высокооктановые марки бензина представителей крупнейших сетей АЗС: WOG, ОККО, “Укрнафта”, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco, сообщается на сайте регулятора.

В Антимонопольном комитете отметили, что в декабре прошлого года указали сетям АЗС на то, что “розничные цены на бензин не отражали снижения цен на оптовые поставки и укрепление гривны, то есть цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции”.

По мнению АМКУ, ритейлеры не прислушались к рекомендациям.

“Анализ […] указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом в январе – марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и стоимости крупного опта в Украине”, – подчеркнули в АМКУ.

В связи с этим руководители указанных компаний должны дать пояснения АМКУ. О результатах встреч комитет обещает проинформировать на следующей неделе.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти, а также решение Саудовской Аравии “вступить в тотальную ценовую войну” с Россией.

С начала марта нефть подешевела в два раза: с $51,9 до $24,3 за баррель.

Стоимость литра бензина марки А95, по данным издания “Минфин”, сейчас составляет 23–27 грн в зависимости от региона.