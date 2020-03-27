 

В АМКУ вызвали представителей крупнейших сетей АЗС. Регулятор считает цены на бензин завышенными

27.03.2020, 18:50, Новости дня

Антимонопольный комитет Украины вызвал для дачи пояснений о формировании цен на дизельное топливо и высокооктановые марки бензина представителей крупнейших сетей АЗС: WOG, ОККО, “Укрнафта”, AMIC Energy, Shell, SOCAR, UPG и Glusco, сообщается на сайте регулятора.

В Антимонопольном комитете отметили, что в декабре прошлого года указали сетям АЗС на то, что “розничные цены на бензин не отражали снижения цен на оптовые поставки и укрепление гривны, то есть цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции”.

По мнению АМКУ, ритейлеры не прислушались к рекомендациям.

“Анализ […] указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом в январе – марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и стоимости крупного опта в Украине”, – подчеркнули в АМКУ.

В связи с этим руководители указанных компаний должны дать пояснения АМКУ. О результатах встреч комитет обещает проинформировать на следующей неделе.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти, а также решение Саудовской Аравии “вступить в тотальную ценовую войну” с Россией.

С начала марта нефть подешевела в два раза: с $51,9 до $24,3 за баррель.

Стоимость литра бензина марки А95, по данным издания “Минфин”, сейчас составляет 23–27 грн в зависимости от региона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Как снизить риск заболевания раком: советы онколога

20.02 / Трамп атаковал политических противников на фоне дебатов демократов в Неваде

26.03 / Как победить коронавирус: врачи продолжают испытания существующих препаратов для лечения COVID-19

11.02 / В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

25.02 / Английские производители предупредили о «бюрократических рисках» из-за Brexit

17.02 / Жителям Хубэя запретили выходить из домов

04.02 / Сутки на Донбассе. Один украинский военный ранен, один травмирован – штаб ООС

10.03 / Госдума поддержала поправки законопроекта об изменениях в Конституцию

03.02 / В Стерлитамаке покупатели разнесли магазин из-за скидки на стиральный порошок

11.02 / У причастных к “Славянке” изъяли полтора миллиарда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска