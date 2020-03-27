Малышева призвала увеличить зарплаты российским медикам

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27.03.2020, 18:48, Новости дня

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила о необходимости увеличить заработные платы врачам в РФ в три раза. По ее мнению, зарплаты у российских врачей преступно низкие.

«Я так люблю китайцев, которые объявили, что всем врачам, которые работают в эпидемию, в три раза увеличат зарплату. Я даже записала программу «Здоровье» вчера и сказала, что это мое предложение – в три раза», – сообщила Малышева интервью программе «А поговорить» на YouTube.

По ее словам, российские врачи находятся в очень серьезной ситуации. Она отметила, что доктор, окончивший мединститут до недавнего времени получал 7 тыс. рублей. «Сейчас ему поднимут до 12,5 тыс., до прожиточного минимума. Ну как? Так не может быть. Так не должно быть», – считает Малышева.

На вопрос, почему у медиков такие маленькие зарплаты, врач заявила, что страна пережила тяжелый период смены исторических событий, после которых не успела восстановиться. Телеведущая процитировала поэта Владимира Маяковского, назвавшего СССР в 1927 году подростком.

«Наша страна – это такой подросток, который выбирается из проблем. Все время что-то привносится, какие-то внешние угрозы, что-то еще, где мы участвуем и участвуем. На многое просто не хватает рук, сил и средств», – отметила она.

Однако сейчас, отметила она, из-за профицита бюджета у РФ появилась финансовая подушка, которая позволит решить проблемы в здравоохранении.

Ранее Малышева Малышева оценила способность «звездочки» побороть коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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