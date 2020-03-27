Трамп указал General Motors на невыполненное обещание по производству аппаратов ИВЛ
27.03.2020, 18:48, Новости дня
Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил General Motors в невыполнении обещаний по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Как всегда с «этой» General Motors, такое ощущение, что ничего не получается. Они заявили, что поставят нам 40 тыс. так необходимых нам аппаратов ИВЛ «очень быстро». Теперь они говорят, что к концу апреля их будет всего 6 тыс. и хотят за них максимальную цену», – пожаловался Трамп в Twitter.
В марте в соцсетях обратились с призывом к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Бизнесмен ответил, что сделает это, как только возникнет дефицит таких аппаратов, но ему объяснили, что проблема стоит остро уже сейчас.
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