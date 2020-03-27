 

“Хорошие показатели”: эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян

27.03.2020, 18:42, Разное

Пятая часть зараженных коронавирусом в нашей стране не
выезжали за рубеж, отметила Попова. 80% случаев COVID-19 – завозные, люди
подхватили инфекцию во время поездки за границу.

“20% – люди из контактного круга приехавших из-за
границы. На самом деле это очень невысокая контактная группа. Если эти цифры
соответствуют действительности, то это хорошие показатели”, – сказал в
комментарии для “Дни.ру” председатель исполкома регионального
отделения движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” в Астраханской области Сергей
Кодюшев.

Но расслабляться не стоит – видимо, это только первые цифры,
отметил эксперт. “Я считаю, что на данном этапе предприняты вполне
адекватные меры по предотвращению распространения вируса, но в перспективе их
будет необходимо усиливать”, – сказал Кодюшев.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России 27
марта достигло 1036 человек, в основном в Москве и области. В столице с 28
марта по 5 апреля закрыты места массового скопления людей – кафе, бары,
рестораны, торговые центры, парки.

Добрался смертоносный коронавирус даже до администрации
президента. О первом подтвержденном случае журналистам сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Песков. Предпринимаются необходимые
санитарно-эпидемиологические нормы, заверил он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Мар 2020 в 8:06 PDT



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