“Хорошие показатели”: эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян

27.03.2020, 18:42, Разное

Пятая часть зараженных коронавирусом в нашей стране не

выезжали за рубеж, отметила Попова. 80% случаев COVID-19 – завозные, люди

подхватили инфекцию во время поездки за границу.

“20% – люди из контактного круга приехавших из-за

границы. На самом деле это очень невысокая контактная группа. Если эти цифры

соответствуют действительности, то это хорошие показатели”, – сказал в

комментарии для “Дни.ру” председатель исполкома регионального

отделения движения “СИЛЬНАЯ РОССИЯ” в Астраханской области Сергей

Кодюшев.

Но расслабляться не стоит – видимо, это только первые цифры,

отметил эксперт. “Я считаю, что на данном этапе предприняты вполне

адекватные меры по предотвращению распространения вируса, но в перспективе их

будет необходимо усиливать”, – сказал Кодюшев.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России 27

марта достигло 1036 человек, в основном в Москве и области. В столице с 28

марта по 5 апреля закрыты места массового скопления людей – кафе, бары,

рестораны, торговые центры, парки.

Добрался смертоносный коронавирус даже до администрации

президента. О первом подтвержденном случае журналистам сообщил пресс-секретарь

главы государства Дмитрий Песков. Предпринимаются необходимые

санитарно-эпидемиологические нормы, заверил он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Мар 2020 в 8:06 PDT