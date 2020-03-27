Число бесплатных для россиян онлайн-сервисов увеличилось за неделю вдвое

27.03.2020, 18:30, Новости дня

Россияне на данный момент могут воспользоваться 113-ю бесплатными предложениями от образовательных площадок, онлайн-сервисов и кинотеатров. Информация о них размещена на портале ДоступВсем.рф, созданном в рамках акции #МыВместе. За неделю число предложений увеличилось в два раза.

Крупнейшие российские операторы связи и производители контента ранее начали предоставлять бесплатный доступ к своим ресурсам для людей, которые остаются дома, чтобы противостоять распространению нового коронавируса. Сайт-агрегатор ДоступВсем.рф был запущен 21 марта, на тот момент пользователям было доступно порядка 50 предложений. За неделю к акции присоединились издательство «Альпина», «МВидео», «Билайн» и многие другие компании и сервисы, информирует ТАСС.

«На портале «Доступ всем» мы собрали все, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах, а при желании познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране», – отмечается на сайте Доступвсем.рф.

«Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», – сказано на сайте.

Пользователи могут выбрать нужный ресурс в разделах «Образование», «Культура», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Игры», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги» и «Связь».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что люди, остающиеся дома для профилактики распространения коронавируса, должны иметь возможность заказывать лекарства онлайн, учиться и получать госуслуги дистанционно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.