Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко озвучил 3 правила защиты от коронавируса

27.03.2020, 18:30, Разное

Столичная больница № 40 в посёлке Коммунарка на сегодняшний день является фактически карантинным центром по коронавирусу. Главврач данного медучреждения Денис Проценко озвучил 3 правила защиты от заражения COVID-19.

В первую очередь Проценко рекомендует свести к минимуму или вовсе исключить контактирование с людьми, попадающими в группу риска по коронавирусу, то есть, с родственниками, соседями и знакомыми пожилого возраста. Общаться лучше в телефонном или видеорежиме. Купленные продукты и лекарственные препараты, в которых человек нуждается, не нужно передавать лично в руки, а безопаснее оставлять возле входной двери. Обязательным правилом защиты от коронавируса является гигиена. Не стоит забывать регулярно мыть руки с мылом, особенно после посещения магазина, аптеки или другого общественного места. Главврач больницы в Коммунарке рекомендует по возможности использовать одноразовые предметы, регулярно дезинфицировать руки и места массового скопления бактерий в жилье.

Доктор считает, что хорошим способом предупреждения населения о необходимости карантина в период пандемии коронавируса могут быть социальные ролики на телевидении. Денис Проценко прогнозирует в РФ пик заболеваемости COVID-19 на следующей неделе, которую ранее президент страны объявил нерабочей.