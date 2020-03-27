При пожаре в метро Нью-Йорка пострадали 17 человек, один погиб

27.03.2020, 18:30, Новости дня

При возникшем во втором вагоне метропоезда пожаре на станции, расположенной в нью-йоркском районе Гарлем, погиб машинист метропоезда, еще по меньшей мере 17 человек пострадали, сообщил телеканал американский телеканал NY1.

Известно, что тело машиниста метропоезда было найдено на путях перед головным вагоном состава, еще 17 человек, находившихся на станции, обратились за медицинской помощью. Кроме того, пятеро пожарных, участвовавших в борьбе с огнем, также обратились за медицинской помощью, передает ТАСС.

Аварийный состав был эвакуирован со станции. Городское полицейское управление начало расследование причин пожара.

Инцидент произошел во время пандемии коронавируса, бушующей во всем мире. По последним данным, в Нью-Йорке число жертв коронавируса составляет 385 человек.