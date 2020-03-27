Посол США призвал россиян и американцев вместе побороть коронавирус

27.03.2020, 18:30, Новости дня

Американский посол в Москве Джон Салливан призвал американцев и россиян к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

Посол США в РФ Джон Салливан во время онлайн-обращения призвал американцев и россиян сотрудничать в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Я знаю, что в такие трудные времена может быть полезным объединиться и заботиться друг о друге. Я слышал много историй об американцах, которые заботятся о пожилых или больных людях. Я знаю, что россияне – прекрасные люди и они делают то же самое здесь», – сообщил Салливан, передает RT.

Он отметил, что в этой борьбе жители обеих стран могут сотрудничать и найти решение общих проблем, «в особенности в борьбе с этим ужасным вирусом».

На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют фейки о коронавирусной инфекции, которые направлены «на дискредитацию действий американских властей для борьбы с заболеванием».