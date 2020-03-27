Наталья Рудова продемонстрировала стройную фигуру в красном мини-платье

27.03.2020, 18:30, Разное

Отечественная киноактриса Наталья Рудова, запомнившаяся многим зрителям по роли в сериале «Татьянин день», на странице в Instagram показала подписчикам, чем занимается в период карантина. Артистка решила «перебрать» гардероб и продемонстрировала стройную фигуру в красном мини-платье.

На обнародованных в соцсети снимках Наталья Рудова запечатлена перед большим зеркалом в ультракоротком наряде оригинального кроя. Платье огненно-красного цвета, облегающее тело как «вторая кожа», оставляет практически полностью открытыми ноги. Верх интригует очень глубоким декольте, тонкими перекрещивающимися бретелями на плечах и на груди. В подписи к посту актриса обратилась к фолловерам, попросив рассказать, как часто они меряют новые и «отложенные на потом» наряды, ожидающие подходящего случая или требующие более стройной фигуры.

В комментариях большинство подписчиков с восторгом оценивают сексуальный наряд Рудовой, отмечая «идеальное совпадение» отличного дизайна мини-платья с шикарными формами. Некоторые признаются, что, так же, как и артистка иногда «перебирают» вещи в гардеробе, но в основном не слишком довольны разнообразием либо же собственной формой.