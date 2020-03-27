Роскомнадзор потребовал удалить фейки о стягивании росгвардейцев в Москву из-за коронавируса

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27.03.2020, 18:16, Новости дня

Роскомнадзор потребовал от нескольких ресурсов в Сети удалить ложную информацию о якобы стягивании к Москве бойцов Росгвардии из-за коронавируса.

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса. На основании данного требования администраторам сетевых ресурсов направлены уведомления об удалении противоправной информации», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

В Роскомнадзоре добавили, что, по данным правительства города, автотехнику используют для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки парада Победы.

«Меры по противодействию распространению на территории РФ недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сведений и создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, принимаются Генпрокуратурой и Роскомнадзором на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», – заключили в ведомстве.

Напомним, Генпрокуратура РФ выявила в Сети фейковые сообщения о коронавирусе, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, а Twitter удалил фейк о комендантском часе в Москве.



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