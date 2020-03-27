В МВФ заявляют о рецессии мировой экономики

27.03.2020, 18:09, Разное

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала положение мировой экономики в условиях пандемии из-за коронавируса. По словам экономиста, сейчас наблюдается процесс рецессии.

Скорость восстановления мировой экономики после кризиса зависит, насколько быстро рынки сумеют преодолеть последствия эпидемии. Развивающимся, считает Георгиева, на это потребуется порядка $2,5 трлн.