 

В МВФ заявляют о рецессии мировой экономики

27.03.2020, 18:09, Разное

Глава МВФ Кристалина Георгиева прокомментировала положение мировой экономики в условиях пандемии из-за коронавируса. По словам экономиста, сейчас наблюдается процесс рецессии.

Скорость восстановления мировой экономики после кризиса зависит, насколько быстро рынки сумеют преодолеть последствия эпидемии. Развивающимся, считает Георгиева, на это потребуется порядка $2,5 трлн.



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