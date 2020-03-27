Специалисты рассказали о быстрых способах освобождения места на смартфоне

27.03.2020, 18:09, Разное

Если пользователь смартфона имеет бюджетную версию гаджета или маленький объем флеш-карты, то ему приходится столкнуться с нехваткой места на телефоне. Специалисты рассказали, какие быстрые способы помогут освободить память на сустройстве.

Очищать память можно с помощью системных средств. После анализа, почему место на устройстве заканчивается, можно убрать уже ненужные файлы или отправить их в облачное хранилище. Если все происходит из-за приложений, то нужно очистить кеш, занятый временными файлами, которые используют много памяти. Можно зайти в «Диспетчер приложений» или в «Хранилище» и произвести такие манипуляции.

Также легко воспользоваться системными средствами, позволяющими получить диагностику количества памяти. Нужно посмотреть данные об объеме внутренней памяти в «хранилище».

Массовую очистку можно произвести с помощью менеджеров файлов– Google Files Go, Total Commander и PowerGrasp. Также в анализе помогут приложения, которые покажут скрытые файлы, занимающие память устройства. В таких ситуациях эксперты рекомендуют использовать Disk Usage, визуально показывающий папки в телефоне, которые заняли много места. Тут же имеется и функция поиска, что довольно удобно.