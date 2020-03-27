 

В РФ реализовали 350 тысяч хетчбэков Renault Sandero

27.03.2020, 18:08, Новости дня

В РФ реализовали юбилейный 350-тысячный экземпляр французского хетчбэка Renault Sandero.

В свою очередь, модель продается на отечественном рынке в двух модификациях, включая хетчбэк и кроссовер под названием Sandero Stepway. Данная версия имеет исключительно передний привод. В обоих случаях применили стильный дизайн, а также схожие решетки радиатора и противотуманки. В салоне установлен мультимедийный центр с навигацией и поддержкой синхронизации со смартфонами.

Модель Sandero Stepway получила 1,6-литровый бензиновый двигатель с бесступенчатым вариатором с мощностью 113 л.с. За прошлый год на модель хетчбэка Renault Sandero пришлись свыше 30,5 тысяч продаж на отечественном рынке.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Названо число российских туристов за рубежом

15.02 / Лещенко: Признаю, Коломойский так и не стал украинским Кадыровым

02.02 / Эпицентр вспышки коронавируса захотели покинуть 130 россиян

10.02 / Мужчина стрелял по стае собак и случайно убил соседку

16.02 / При заходе на посадку в Москве самолет “Аэрофлота” едва не врезался в жилые дома – расследование

27.03 / Возросло число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт»

03.02 / В Лондоне вручили премии BAFTA, лучшим фильмом стал “1917”

12.03 / Google может рассорить Грузию и Азербайджан из-за спорного участка границы

23.03 / Шойгу рассказал о главном храме Вооруженных сил и галерее «Дорога памяти»

07.02 / Украденный миллиард: Додон придумал, как сократить госдолг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска