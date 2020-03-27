В РФ реализовали 350 тысяч хетчбэков Renault Sandero

27.03.2020, 18:08, Новости дня

В РФ реализовали юбилейный 350-тысячный экземпляр французского хетчбэка Renault Sandero.

В свою очередь, модель продается на отечественном рынке в двух модификациях, включая хетчбэк и кроссовер под названием Sandero Stepway. Данная версия имеет исключительно передний привод. В обоих случаях применили стильный дизайн, а также схожие решетки радиатора и противотуманки. В салоне установлен мультимедийный центр с навигацией и поддержкой синхронизации со смартфонами.

Модель Sandero Stepway получила 1,6-литровый бензиновый двигатель с бесступенчатым вариатором с мощностью 113 л.с. За прошлый год на модель хетчбэка Renault Sandero пришлись свыше 30,5 тысяч продаж на отечественном рынке.