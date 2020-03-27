 

Renault сертифицировала в РФ новый кроссовер Kaptur

27.03.2020, 18:08, Новости дня

Сегодня стало известно о готовности к поступлению в Россию рестайлингового кроссовера Renault Kaptur.

Данный автомобиль получил турбированный агрегат, который уже успел себя зарекомендовать в модели Arkana. В ОТТС указано, что для российского рынка предусмотрят несколько версий с передним и полным приводом. Новое поколение кроссовера получит 1,3-литровый бензиновый двигатель на 150 л.с. мощности.

Кроме того, покупатели также смогут приобрести версию с вариатором или механической трансмиссией. В настоящее время модель Renault Kaptur продается на отечественном рынке в двух комплектациях, отличающихся функционалом, а также силовыми агрегатами. Остальные подробности о новинке пока не раскрываются.



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