На границе Польши и Украины образовались многотысячные очереди из желающих вернуться домой

27.03.2020, 18:08, Новости дня

После объявления президента Украины Владимира Зеленского о закрытии границ, на пунктах пропуска со стороны Польши образовались многотысячные очереди из украинцев, желающих успеть вернуться с заработков.

Открыты два пункта пропуска – Дорогуськ-Ягодын и Корчова. С польской стороны столпились тысячи людей, вынужденных часами стоять в нейтральной зоне и ждать, пока их заберут на Украину автобусы, которые пока еще ходят, пишет «Страна.ua».

После 27 марта проехать через границу можно будет только на машине. Тем, у кого нет личного автомобиля, придется проситься попутчиками в проезжающие авто. Пешком в страну попасть так же проблематично. Периодически открывают переход для пешеходов в КПП в Гребенне-Рава-Русской, но на это время надо попасть.

«На границе творится сплошной ад и дурдом – тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся. Какая там дистанция, какие маски (у пары человек видел). И, конечно, никто их не проверяет, побыстрее бы пропустить. Никто не соблюдает дистанцию, большинство людей без масок. Да и сами таможенники без масок и перчаток. Закрытие границ и карантин коту под хвост. Можно представить, сколько коронавируса уже проникло в Украину в таких очередях на границе» – рассказал изданию житель Львова Владимир Михно, который приехал на машине из Польши в ночь на 27 марта.

«Замерзли как собаки, стояли всю ночь. С нами были люди из Варшавы, Лодзя, Познаня – все почти или потеряли работу, или их сократили на время карантина. Все кашляют, лица красные, как помидоры и глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса. Знала бы, осталась бы в Польше», – поделилась со СМИ Людмила Войцеховская из Львова, которая вместе с мужем вернулась из Варшавы утром 27 март

Пограничники при этом заявляют, что на такое количество людей пункты пропуска не рассчитаны.

«Граница не рассчитана на такое количество людей, они просто штурмом берут. Заразиться можно на раз, ведь нам кроме обычных масок ничего не выдали. И подмоги нам не дали, смены одинаковые, а работы больше и она опаснее», – рассказал сотрудник Мостисского пограничного отряда.

Напомним, в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закроет границы страны с 27 марта, в том числе для оставшихся за рубежом украинцев.

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