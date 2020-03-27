 

От коронавируса в Италии вылечилась 102-летняя женщина

27.03.2020, 18:08, Новости дня

Заразившаяся коронавирусом 102-летняя женщина выздоровела в Италии, сейчас она выписана из больницы в Генуе, информирует агентство ANSA.

По последним данным, пожилую женщину госпитализировали две недели назад с сердечной недостаточностью, а проведенный тест на коронавирус нового типа дал положительный результат, передает ТАСС.

Напомним, локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. С начала пандемии число случаев заражения в республике превысило 80,5 тыс. человек, более 8,1 тыс. человек умерли, свыше 10,3 тыс. вылечились.

Ранее Российские военные специалисты вместе с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо. При этом несмотря на оказанную всестороннюю помощь Италии, некоторые политики настроены к РФ скептически.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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