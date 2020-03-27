Из-за коронавируса отменили парад в честь дня рождения Елизаветы II

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27.03.2020, 18:06, Новости дня

В Великобритании перенесли традиционную церемонию выноса знамени (Trooping the Colour) из-за пандемии коронавируса COVID-19. Это одна из самых ярких церемоний в Соединенном Королевстве, посвященная дню рождения монарха.

В этом году королеве Великобритании Елизавете II исполняется 94 года. Торжественный парад планировалось провести 13 июня, напоминает Daily Mail. Но, как заявили в Букингемском дворце, на этот раз церемония в ее традиционном виде проведена не будет. Представители дворца отмечают, что в данный момент рассматриваются альтернативные способы отметить день рождения королевы.

Елизавета II родилась 21 апреля, однако существует и так называемый официальный день рождения. Обычно его празднуют в июне – так постановил еще король Эдуард VII, занимавший британский трон с 1901 по 1910 год. У самого монарха день рождения был в ноябре, и он решил передвинуть торжественные мероприятия на лето.

Что касается Елизаветы II, то она обычно отмечает свой реальный день рождения в кругу родных и близких, а летом наблюдает за торжественным парадом, пролетом самолетов ВВС Великобритании, проводит смотр войск и приветствует подданных с балкона. Обычно в параде участвуют порядка 1,4 тысячи марширующих солдат, еще 400 музыкантов и 200 лошадей.

27 марта стало известно, что коронавирусом заразились премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружили и у наследника Елизаветы II принца Уэльского Чарльза.

 



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